Москва, , 10:39 — REGNUM Видеозапись работы экипажей российских вертолетов, которые сопровождают российские колонны в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, опубликовало 4 мая Минобороны России.

Вертолёт Ка-52 Fedor Leukhin

Отмечается, что в ход сопровождения российских колонн экипажи вертолетов выявляют диверсионно-разведывательные группы, одиночные минометы и мгновенно поражают военные объекты киевских боевиков.

При этом на выложенных в интернет кадрах видно, как российские вертолеты двигаются вместе с подразделениями ВС РФ в ходе спецоперации, охраняя военные колонны РФ во время таких маршей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неизвестные нанесли краской на выезде из села Томай Гагаузской автономии Молдавии запрещённые в республике Z и V, а также георгиевскую ленту.