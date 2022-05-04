DPA: Евросоюзу предложат запретить весь импорт нефти из России
Брюссель, 4 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Странам Евросоюза предложат запретить весь импорт российской нефти. Об этом 4 мая сообщает агентство DPA.
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Еврокомиссия
По информации агентства, с этим предложением должна выступить Еврокомиссия. Новые ограничения, которые включены в очередной пакет санкций, предусматривают меры против российских компаний, в том числе телеканалов.
Российские СМИ, по мнению авторов антироссийских санкций, «целенаправленно распространяют дезинформацию» о ситуации на Украине.