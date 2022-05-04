Барнаул, , 10:36 — REGNUM Власти Барнаула сегодня, 4 мая, известили об окончании отопительного сезона 2021–2022 годов. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, решение об отключении отопления принято, исходя из прогноза Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отопительный сезон Bloknot-volzhsky.ru

По данным сотрудников Сибирской генерирующей компании, 11 мая будет дан старт гидравлическим испытаниям инженерных сетей, начнутся плановые отключения горячей воды.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что воздух в Барнауле уже прогревался до рекордных +27°C, отопительный сезон власти решили продлить еще на несколько дней. При этом поясняется, что основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям, согласно законодательству, является среднесуточная температура наружного воздуха (отключать можно, если в течение пяти суток подряд она устанавливается на уровне более +8°C).

Но в мае 2021 года власти напрочь забыли об этом правиле и отопление в жару пояснили иначе:

«Отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября 2020 года и продлится 232 дня. С 11 мая система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды».

Читайте также: Отопительный сезон в Барнауле продолжается при +27°C