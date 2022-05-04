Барнаул, 4 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Власти Барнаула сегодня, 4 мая, известили об окончании отопительного сезона 2021–2022 годов. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, решение об отключении отопления принято, исходя из прогноза Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

По данным сотрудников Сибирской генерирующей компании, 11 мая будет дан старт гидравлическим испытаниям инженерных сетей, начнутся плановые отключения горячей воды.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что воздух в Барнауле уже прогревался до рекордных +27°C, отопительный сезон власти решили продлить еще на несколько дней. При этом поясняется, что основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям, согласно законодательству, является среднесуточная температура наружного воздуха (отключать можно, если в течение пяти суток подряд она устанавливается на уровне более +8°C).

Но в мае 2021 года власти напрочь забыли об этом правиле и отопление в жару пояснили иначе:

«Отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября 2020 года и продлится 232 дня. С 11 мая система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды».

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