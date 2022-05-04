Москва, 4 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Ситуация на Корейском полуострове на фоне участившихся запусков ракет Северной Кореей, вероятнее всего, не выйдет из-под контроля. Об этом 4 мая заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.

Корейский полуостров

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«Ситуация из-под контроля не выходит», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

По его словам, непреднамеренные столкновения на Корейском полуострове также маловероятны.

«Мне бы не хотелось в это верить, я не думаю, что это вот сейчас возможно», — указал Ильичев.

При этом он отметил продолжающуюся печальную тенденцию, когда США и западные страны «решили методом давления додавить корейское руководство, чтобы оно сменило политику».

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«Этого не получится», — уверен директор департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, о запуске Пхеньяном неопознанного снаряда в направлении Японского моря в 12:10 по местному времени 4 мая сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Предположительно, это была межконтинентальная баллистическая ракета.

Власти Японии заявили протест в связи с пуском ракеты, произведённым Северной Кореей. Это уже 14-е испытание вооружений КНДР в 2022 году. Последнее прошло 16 апреля, когда Пхеньян испытывал новую систему тактического управляемого оружия.