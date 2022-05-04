Комрат, Молдавия, 4 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Неизвестные нанесли краской на выезде из села Томай Гагаузской автономии Молдавии запрещённые в республике Z и V, а также георгиевскую ленту. Об этом 4 мая сообщает портал Gagauzinfo.

Donland. ru Значки с символикой «Z»

По данным журналистов, на трассе написали: «ГагауZия с Vами». На место прибыла полиция и начала расследование.

В апреле возле гагазуского села Копчак на дороге написали краской: «Россия, мы с вами», а также оставили буквы Z и V.

Стоит отметить, в Молдавии с 20 апреля действует запрет публичной демонстрации символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Нарушителям грозит штраф до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции готовятся штрафовать участников акций на 9 Мая в том числе ветеранов.