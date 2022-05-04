Архангельск, 4 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Арбитраж Архангельской области вернул банкротное заявление, которое было подано к ООО «Лимендский судостроительный завод». Определение судьи Сластилиной может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Производство по делу о банкротстве прекратить», — отмечается в результативной части решения.

Возможно, причиной возвращения иска стал мораторий, введенный 1 апреля 2022 года правительством РФ. Хотя иск компании «Мистраль» из Санкт-Петербурга и подан в конце марта, но к производству его приняли 1 апреля, то есть в день старта моратория.

Напомним, причиной для иска назывался долг в размере 1,03 млн рублей. Это была не первая попытка инициировать банкротное дело в отношении предприятия из Котласа.