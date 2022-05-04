Брюссель, , 10:59 — REGNUM Евросоюз может ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на документ.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предложение о санкциях против предстоятеля РПЦ внесено в рамках шестого пакета ответных мер на проведение Россией военной спецоперации на Украине. С документом агентство ознакомилось 3 мая.

«Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ватикане приостановили подготовку к встрече патриарха Кирилла и папы Римского Франциска.

Читайте также: Украинский кризис: Ватикан смущает симфония РПЦ и государства