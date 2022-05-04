Брюссель, 4 мая, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Евросоюз может ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Предложение о санкциях против предстоятеля РПЦ внесено в рамках шестого пакета ответных мер на проведение Россией военной спецоперации на Украине. С документом агентство ознакомилось 3 мая.

«Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ватикане приостановили подготовку к встрече патриарха Кирилла и папы Римского Франциска.

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