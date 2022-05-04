Сеул, 4 мая 2022, 10:33 — REGNUM Один снаряд, предположительно баллистическая ракета, был запущен из Северной Кореи 4 мая, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.
По их словам, запуск ракеты произошел в 12:03 по местному времени.
Известно, что запуск баллистической ракеты был произведен с аэродрома Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна, в сторону Японского моря.
По словам военных Южной Кореи, ракета пролетела около 470 км, достигнув максимальной высоты 780 км.
С начала 2022 года это уже четырнадцатый запуск, осуществленный КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, запущенный КНДР снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Читайте также: В Японии заявили об отсутствии ущерба от запущенной КНДР ракеты