Страсбург, Франция, 4 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В новый пакет антироссийских Евросоюза войдет запрет на вещание трех государственных телеканалов РФ, также могут быть отключены от межбанковской платежной системы SWIFT три российских банка, включая Сбербанк. Об этом 4 мая сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на пленарной сессии Европарламента.

European Union 2019 – Source EP Урсула фон дер Ляйен

По словам фон дер Ляйен, в новый пакет санкций ЕС против РФ, о которых будет объявлено позднее 4 мая, войдет отключение Сбербанка от платежной системы SWIFT.

«Мы также отключим от SWIFT два других крупных банка в России», — сказала она.

Кроме того, глава ЕК уточнила, что также в шестой пакет санкций против РФ может войти запрет на вещание на территории ЕС трех крупных российских государственных телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Италия с начала мая стала получать российский газ в рекордном объёме.