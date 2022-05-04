Пермь, 4 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Пермская транспортная прокуратура завершила проверку по факту крушения железнодорожного подвижного состава. Причинами происшествия стал излом рельса, а также несвоевременное и некачественное проведение осмотров пути. Об этом сообщает 4 мая пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Уральская транспортная прокуратуры Сход с рельсов грузовых вагонов в Прикамье

По результатам проверки в адрес начальника Свердловской дирекции инфраструктуры внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлекли 13 работников. Нарушения устранены.

Напомним, 4 февраля 2022 года на железнодорожном перегоне Чайковская — Григорьевская с рельсов сошли 18 вагонов с углём, из них шесть опрокинулись. Повреждено 17 вагонов. Восстановлению они не подлежат. Из-за ЧП движение поездов по железной дороге прерывали на 15 часов.