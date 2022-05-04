Пекин, 4 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. На Эвересте установлена автоматическая метеорологическая станция. Её смонтировали китайские учёные 4 мая на высоте более 8,8 тыс. м. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Rdevany Эверест

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Напомним, общий вес станции составляет почти 50 кг. На вершину горы Джомолунгма она была доставлена в разобранном виде. Станция стала самой высокогорной системой метеорологического контроля в мире. До настоящего времени таковой считалась станция, установленная в 2019 году британскими и американскими учёными на южной стороне горы Джомолунгма на высоте 8430 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, разработкой станции занимается Институт Тибетского нагорья Академии наук Китая.

Всего на Джомолунгме будет работать восемь китайских метеорологических станций. Они будут собирать данные о скорости и направлении ветра, влажности и другую информацию, необходимую для контроля таяния ледников и горного снега на больших высотах.