Донецк, 4 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В населенный пункт Безыменное в ДНР из Мариуполя за сутки эвакуировали 517 человек, включая 61 ребенка. Об этом 4 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

МГЕР Маленькие беженцы

«За минувшие сутки, с 08.00 3 мая до 08.00 4 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 517 человек, включая 61 ребенка», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что всего за период с 5 марта по 4 мая в Безыменное эвакуированы 27 282 человека.