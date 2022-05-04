Симферополь, 4 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы ещё 15 пациентов с заражением коронавирусом, данные на 4 мая опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 3 мая, сообщалось о 16 новых пациентах стационаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получил 51 человек, это на два случая заражения меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 37 пациентов. Также подтверждена смерть ещё четырёх человек с диагнозом COVID-19.

Всего в Крыму с начала пандемии официальное подтверждение получили 181 883 случая заражения коронавирусом, в больницы попали 58 564 человека. Выздоровели за весь период 174 453 пациента. Инфекция унесла жизни 5 246 человек.