Париж, , 10:28 — REGNUM Решение Мали денонсировать оборонительные соглашения с Парижем является «неоправданным». Об этом, как передает Le Figaro, сообщило министерство иностранных дел Франции.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Узнав 2 мая об одностороннем решении малийских властей денонсировать соглашения, Франция считает это решение необоснованным и официально оспаривает любое нарушение двусторонних правовых рамок», — отметили в МИД Франции.

На прошлой неделе Мали обвинила французскую армию в «шпионаже» и «подрывной деятельности».

Совет Безопасности ООН провел неофициальное закрытое заседание по Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон принял одного из своих предшественников в Елисейском дворце в Париже.

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