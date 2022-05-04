Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга продолжают ликвидировать скопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в местах организованного сбора мусора. Об этом 4 мая сообщила исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Елена Федорова.

Мусор Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня ночью с территории Центрального района был вывезен значительный объём ТКО. Сотрудниками администрации и жилищного агентства проверено порядка 100 адресов, мусор вывезли и привели площадки в надлежащие санитарное состояние», — сообщила Федорова.

При этом техника не везде получила доступ к контейнерным площадкам. Сотрудники не смогли провести работы по дворах, которые обслуживают компании ЖКС № 2 и ООО «Евро Сити». Поэтому вывоз мусора продолжится и 4 мая. Жители Центрального района смогут сообщить об адресах, где требуется вывоз отходов.

Судя по карте контейнерных площадок, опубликованной на сайте Смольного, доля проблемных мест в Центральном районе составляет 2,1% к общему числу контейнерных площадок. Это выше, чем в среднем по городу, но на 1,4% меньше, чем в Невском районе, где обстановка с мусором до сих остаётся напряжённой.

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