Москва, 4 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, на торгах Московской биржи, по данным на 10:06 по мск, курс доллара снизился на 1 рубль 56 копеек, до 69,40 рубля. Это произошло впервые с июня 2020 года.

Центробанк РФ Рубль

Курс европейской валюты опустился на 1 рубль 87 копеек, до 72,62 рубля.

Рубль слабо реагирует на внешние раздражители, поэтому может продолжить торговаться около 70 рублей.

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