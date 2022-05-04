Самара, , 10:29 — REGNUM Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Самаре. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

Кошка Марго © Хетти Герц

Сообщается, что 13 апреля 2022 года стражи порядка получили информацию о том, что неизвестный мужчина на ул. Симферопольской ударил кошку, выкинул в мусорный бак и ушел со двора.

Полицейские изъяли труп животного и направили его на судебную экспертизу. Эксперты установили, что кошка погибла в результате повреждения позвоночника.

«В ходе опроса свидетелей, участковые уполномоченные полиции установили, что хозяин животного — местный житель, а мужчина, расправившийся с кошкой — его родственник 1968 года рождения», — сообщает пресс-служба.

Ранее не судимый подозреваемый был задержан стражами порядка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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