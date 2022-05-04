Белгород, , 10:45 — REGNUM В Белгороде с 1 по 3 мая прошёл фестиваль «Река в цвету». Для гостей праздника расцвели более 2,5 млн тюльпанов, сообщает 4 мая корреспондент ИА REGNUM.

Фестиваль «Река в цвету» Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Основной площадкой мероприятия стали парк Победы и набережная реки Везёлки. Для оформления локаций использовали свыше 75 тысяч растений, праздник создавали более 500 флористов, специалистов по ландшафтному дизайну и освещению, декораторов, сотрудников городского Белгорблагоустройства.

Главными героями праздника стали тюльпаны — гостей радовали яркими красками 2,5 млн цветов. Часть клумб разместили на водной глади.

На площадках фестиваля проходили мастер-классы, концерты солистов и оркестров, игровые интерактивные программы, белгородцы смотрели фильмы в кинотеатре под открытым небом, здесь же можно было приобрести саженцы. Организаторы устроили три конкурса для детей, в которых приняли участие 162 ребёнка. На набережную вернулся рояль, сыграть на котором всё лето смогут все желающие.

Фестиваль «Река в цвету» Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

В зоне гастрономической ярмарки гостей ждали шатры с блюдами 11 национальных кухонь.

«После того как тюльпаны отцветут, на их месте появятся новые цветники. Исключение — склоны у реки, где восстановят газоны. Луковицы тюльпанов выкопают и сохранят для будущих сезонов. После фестиваля в парке останется часть объектов, например, вертикальное озеленение. Часть вернётся в распоряжение Белгорблагоустройства для будущего оформления города, украшения социальных объектов, больниц, прежде всего», — пояснил в телеграм-канале мэр Антон Иванов.