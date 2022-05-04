Петропавловск-Камчатский, , 10:25 — REGNUM На Камчатке за 2 и 3 мая жители в пункты платного приёма сдали более 3 тыс. старых автопокрышек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Покрышки

Читайте также: На Камчатке населению заплатят за сдачу старых автомобильных покрышек

Акция по приёму старой резины стартовала в крае со 2 мая. В прошедшие выходные дни на двух пунктах образовались очереди.

«За минувшие выходные в Петропавловске-Камчатском и Елизове приняли более трех тысяч единиц покрышек. Люди относятся с пониманием к ограничениям по сдаче», — рассказала заместитель начальника отдела по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Елена Попова.

Четких сроков окончания акции пока нет.

С 2020 года таким образом власти Камчатки приняли у населения около 180 тыс. автопокрышек, которые в дальнейшем перерабатываются в резиновую крошку и используются при изготовлении тротуарных и дорожных плит, а также при покрытии детских площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, авторезину принимают по паспорту. Каждый житель Камчатки может сдать два комплекта, получив за одну покрышку 100 рублей.