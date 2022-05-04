Ростов-на-Дону, 4 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Более 10 тыс. человек — беженцы из Донбасса и с Украины — прибыли в Ростовскую область за минувшие сутки. Об этом сообщает 4 мая Погрануправление ФСБ России по региону.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

«За истёкшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 10 тысяч граждан», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая Ростовская область приняла более 8,5 тыс. беженцев — мирных жителей Донбасса и Украины. Кроме того, продолжается эвакуация людей из города Мариуполя в ДНР в село Безыменное. Минувшим днём туда прибыли 149 человек, в том числе 22 ребёнка.

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