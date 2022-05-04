Москва, , 10:23 — REGNUM Если в РФ снова вспыхнет ажиотажный спрос на бытовую технику и одежду, то это может привести к дополнительному витку инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала прогнозы Банка России об инфляции под 18-22% в 2022 году.

Рост цен QuoteInspector

«С одной стороны, представители среднего класса отреагируют на повышение цен ограничением покупки дорогой бытовой техники и одежды. С другой стороны, при очередной волне ажиотажного спроса эта категория граждан готова расставаться со сбережениями, приобретая дорогие товары впрок, что приведет к дополнительному витку инфляции, — сказала Белянчикова. — Таким образом, озвученные Банком России цифры по инфляции этого года могут превратиться в действительность. Инфляция же последующих лет может оказаться и выше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белянчикова рассказала о том, что во второй половине 2022 года в РФ ожидается рост цен на услуги.

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