Поворино, Воронежская область, , 10:22 — REGNUM Один человек погиб в результате автоаварии в Поворинском районе Воронежской области 3 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Как предварительно установлено, около 17:00 на 24 км автодороги Поворино — Пески — Байчурово 40-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

На месте аварии от полученных травм скончался пассажир — 44-летний мужчина. Сам водитель госпитализирован. При этом от освидетельствований на состояние опьянения он отказался. По факту аварии проводится проверка.

Всего за сутки 3 мая в Воронежской области зарегистрировано 69 ДТП, три человека получили травмы, один погиб.