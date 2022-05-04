Ульяновск, , 10:22 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор местному жителю, уличённому в обмане представителей восьми предприятий из семи регионов страны. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 27-летний ульяновец, ранее судимый за грабёж. По данным правоохранителей, он звонил руководителям коммерческих организаций под видом сотрудника контролирующих органов, убеждая приобрести дорогой алкоголь и подарки для проверяющей комиссии. Следствие также установило, что он убеждал потерпевших перевести деньги на счета, подконтрольные членам преступной группы.

В рамках уголовного дела установлено, что от действий мошенника пострадали восемь хозяйствующим субъектов из семи регионов: Подмосковья, Коми, Ярославской, Челябинской, Иркутской, Красноярской и Белгородской областей. Ущерб оценивается на сумму более 500 тыс. рублей.

Заволжский районный суд Ульяновска признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Решением суда ему назначено четыре года и четыре месяца строгого режима. Также определено взыскать размер причинённого ущерба. Приговор вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске задержан 33-летний местный житель, которого подозревают в мошенничествах. Одним из пострадавших является бывший работодатель

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