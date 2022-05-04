Иркутская область, 28 октября, 2008, 16:21 — ИА Регнум. Генеральным директором ООО " Ангарский цемент " стал депутат думы Иркутска Олег Геевский . Он сменил на этом посту Ивана Никифорова , который теперь занимает должность первого заместителя генерального директора компании. Как сообщает пресс-служба предприятия, такое решение было принято на заседании совета директоров, которое состоялось в Москве.

Кандидатуру Олега Геевского на должность генерального директора компании предложили акционеры. Как отмечают в пресс-службе компании, это было сделано для того, чтобы обеспечить более оперативное руководство предприятием в условиях кризиса. При назначении учитывался его многолетний опыт работы в строительной отрасли, знание региона, авторитет в деловых и политических кругах Иркутской области.

Смена генерального директора - не единственное кадровое изменение в руководстве "Ангарского цемента". Председателем совета директоров компании был назначен генеральный директор ООО " РАТМ Цемент Холдинг " Виктор Беляев . В его компетенцию на новом посту входит управление производственными процессами, повышение производительности труда, эффективности производства и управления, совершенствование технологических процессов, внедрение современных стандартов и практик в области экологии, безопасности и охраны труда, сообщает ИРА "Телеинформ".

Справка:

ООО " Ангарскцемент " контролирует около 86% цементного рынка в Иркутской области. В структуре производства завода 70% приходится на высококачественный цемент марки "500". Доля РАТМ в "Ангарскцементе" капитализирована в дочерней структуре группы - "РАТМ - Цемент Холдинг", которая также контролирует новосибирский завод " Искитимцемент ". В 2007 году ООО "Ангарскцемент" выпустило 1 млн тонн цемента.

Олег Геевский родился в Иркутске 27 декабря 1957 года. Окончил Иркутский политехнический институт. С 1994 года возглавляет ЗАО "Объединение "Ермак". Депутат думы Иркутска с 2005 года.