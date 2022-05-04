Назначен новый гендиректор ООО "Ангарский цемент" (Иркутская область)
Иркутская область, 28 октября, 2008, 16:21 — ИА Регнум. Генеральным директором ООО "
Кандидатуру Олега Геевского на должность генерального директора компании предложили акционеры. Как отмечают в пресс-службе компании, это было сделано для того, чтобы обеспечить более оперативное руководство предприятием в условиях кризиса. При назначении учитывался его многолетний опыт работы в строительной отрасли, знание региона, авторитет в деловых и политических кругах Иркутской области.
Смена генерального директора - не единственное кадровое изменение в руководстве "Ангарского цемента". Председателем совета директоров компании был назначен генеральный директор ООО "
Справка:
ООО "
Олег Геевский родился в Иркутске 27 декабря 1957 года. Окончил Иркутский политехнический институт. С 1994 года возглавляет ЗАО "Объединение "Ермак". Депутат думы Иркутска с 2005 года.
Виктор Беляев родился в 1956 году в Краснодарском Крае. Окончил Камскую инженерно-экономическую академию. С 1974 по 1999 год занимал руководящие должности в автомобильной промышленности. В 1999-2003 годы работал в компании "Сибирский Алюминий", возглавлял Совет директоров ОАО "Красноярский алюминиевый завод". В 2004-2006 годы занимал пост президента ОАО "