Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Жалобы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, на состояние своего здоровья — это политические маниупляции. Об этом заявил журналистам депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Гурам Мачарашвили.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Саакашвили начал манипулировать своим здоровьем ещё осенью, что не вышло. Затем последовал ряд политических заявлений на судебном заседании, которые не дали никаких результатов», — сказал Мачарашвили.

По его мнению, жалобам Саакашвили на недостаточную медицинскую помощь не верят в обществе, так как нет конкретных заявлений, чего именно не хватает экс-президенту. Никто не назвал конкретных причин, почему политика нельзя вылечить в тюрьме, а обязательно нужно везти за границу.

Напомним, Саакашвили и его сторонники в апреле снова начали жаловаться на его плохое самочувствие. Лояльные к нему врачи говорят, что экс-президенту поможет только лечение за границей. В пенитенциарной службе минюста республики опровергли распространяемую сторонниками Саакашвили информацию о резком ухудшении его здоровья.