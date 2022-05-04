Горно-Алтайск, 4 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. На Алтае в конце мая состоится авто- и мотопробег, посвящённый 100-летию Чуйского тракта. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Олега Хорохордина Глава Алтая Олег Хорохордин за рулём «Волги» 1976 года

Пробег стартует из Новосибирска 26 мая, продолжится в Алтайском крае, пройдёт через Горный Алтай и завершится 29 мая в селе Ташанта Кош-Агачского района.

«Ближе к праздничной дате обязательно расскажу об этом мероприятии подробнее. Будет здорово, если участники автопробега отдадут предпочтение отечественным — советским и российским — автомобилям и мотоциклам. На выходных нашёл время для подготовки к автопробегу за рулём «Волги» 1976 года выпуска», — отметил он.

Добавим, что Чуйский тракт признан одним из самых красивых дорог мира. Хорохордин напомнил также, что трасса в настоящее время он соответствует всем стандартам комфорта и безопасности.