Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Актёр из сериала «Сверхъестественное» Джаред Падалеки и ещё три человека попали в аварию на автомобиле Tesla. Об этом сообщил TMZ, ссылаясь на отчёт, полученный из правоохранительных органов.

Джаред Падалеки Скриншот видео в YouTube

Согласно документу, находившийся за рулём автомобиля двоюродный брат Джареда Падалеки превысил скорость и не справился с управлением во время поворота. Tesla переехала через бетонное ограждение и врезалась в столб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Падалеки не смог присутствовать на одной из фан-встреч сериала «Сверхъестественное». Его коллега Дженсен Эклс рассказал, что актёр попал в «серьёзную» аварию и «ему повезло, что он выжил».

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