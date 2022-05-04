Москва, 4 мая 2022, 10:20 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видеозапись сопровождения армейских колонн вертолетами.
На кадрах показан полет вертолетов на малой высоте вдоль маршрута следования колонн техники.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.