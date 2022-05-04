Москва, 4 мая 2022, 10:20 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видеозапись сопровождения армейских колонн вертолетами.

Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Tourister.ru

На кадрах показан полет вертолетов на малой высоте вдоль маршрута следования колонн техники.

«Летчики непрерывно ведут визуальную разведку. В случае обнаружения военных объектов, техники или диверсионно-разведывательных групп ВСУ по ним применяются авиационные средства поражения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.