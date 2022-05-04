Москва, 4 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видеозапись сопровождения армейских колонн вертолетами.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

На кадрах показан полет вертолетов на малой высоте вдоль маршрута следования колонн техники.

«Летчики непрерывно ведут визуальную разведку. В случае обнаружения военных объектов, техники или диверсионно-разведывательных групп ВСУ по ним применяются авиационные средства поражения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.