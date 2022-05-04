Мариуполь, ДНР, , 10:19 — REGNUM Украинские националисты из полка «Азов» предпринимают попытки выбраться с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил военный корреспондент Семён Пегов.

Вид на «Азовсталь» Никита Тертьяков (с) ИА REGNUM

По словам Пегова, такая попытка предпринималась утром 3 мая.

«Вчера утром они вышли с РПГ, были засечены, попробовали отработать по позициям наших снайперов дважды, но промахнулись. В итоге ребята открыли ответный огонь», — приводит слова Пегова RT.

Он затруднился оценить возможные потери противника, поскольку военнослужащи союзников пока не зашли на позиции, с которых вёлся огонь. Однако заверил, что прорваться с «Азовстали» никому не удалось.