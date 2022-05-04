Таллин, , 10:18 — REGNUM Силы правопорядка Эстонии активно занимаются профилактикой в канун Дня Победы 9 мая, чтобы не допустить акций в поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом порталу гостелерадиовещания Эстонии ERR заявил глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каазик.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, полиция посылает обществу ясный сигнал, что символике в поддержку СВО «не место ни до, ни во время, ни после 9 мая».

«Мы беседуем с людьми, которые используют запрещенные символы (к таким символам в Эстонии отнесены георгиевские ленты, латинские буквы Z и V — ИА REGNUM), и просим эти символы убрать», — заявил Каазик.

Он также напомнил, что по всей Эстонии на период до 10 мая запрещены публичные собрания: «Это означает, что мы не допустим маршей, митингов и выступлений, которые пропагандируют СВО». Каазик добавил, что при необходимости такой запрет может быть продлен.

«В день 9 мая мы выйдем с усиленным составом полиции, а в случае обострения ситуации можем мобилизовать дополнительные ресурсы», — отметил он.

Глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каазик подчеркнул, что правоохранительные органы Эстонии готовы 9 мая более решительно реагировать на случаи нарушений введенного запрета. Он гарантировал, что в отношении нарушителей будет начато производство по делам о проступках.

Таких нарушителей ждут арест либо штраф до 1 200 евро, а организация публичного собрания может быть наказана денежным взысканием или лишением свободы на срок до одного года.