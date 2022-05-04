Таллин, 4 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Силы правопорядка Эстонии активно занимаются профилактикой в канун Дня Победы 9 мая, чтобы не допустить акций в поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом порталу гостелерадиовещания Эстонии ERR заявил глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каазик.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По его словам, полиция посылает обществу ясный сигнал, что символике в поддержку СВО «не место ни до, ни во время, ни после 9 мая».

«Мы беседуем с людьми, которые используют запрещенные символы (к таким символам в Эстонии отнесены георгиевские ленты, латинские буквы Z и V — ИА REGNUM), и просим эти символы убрать», — заявил Каазик.

Он также напомнил, что по всей Эстонии на период до 10 мая запрещены публичные собрания: «Это означает, что мы не допустим маршей, митингов и выступлений, которые пропагандируют СВО». Каазик добавил, что при необходимости такой запрет может быть продлен.

«В день 9 мая мы выйдем с усиленным составом полиции, а в случае обострения ситуации можем мобилизовать дополнительные ресурсы», — отметил он.

Глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каазик подчеркнул, что правоохранительные органы Эстонии готовы 9 мая более решительно реагировать на случаи нарушений введенного запрета. Он гарантировал, что в отношении нарушителей будет начато производство по делам о проступках.

Таких нарушителей ждут арест либо штраф до 1 200 евро, а организация публичного собрания может быть наказана денежным взысканием или лишением свободы на срок до одного года.