Нью-Дели, 4 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Для восстановления индийской экономики после пандемии COVID-19 потребуется свыше 10 лет. Об это 1 мая сообщил телеканал NDTV News со ссылкой на доклад Резервного банка Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Пандемия — это переломный момент, и продолжающиеся в результате нее структурные изменения потенциально могут изменить траекторию роста (экономики Индии) в среднесрочной перспективе», — говорится в докладе.

При этом отмечается, что средние темпы роста экономики страны с 2013 по 2020 год, до пандемии коронавируса, составляют 6,6%, а без учета периода его замедления (с 2017 по 2020 год) — 7,1%.

«Принимая во внимание фактические темпы роста <…> 6,6% в 2020-21 годах, 8,9% в 2021-22 годах и предполагая темпы роста в 7,2% в 2022-23 годах и 7,5% в последующий период, Индия, как ожидается, преодолеет (экономические) потери (от пандемии) COVID-19 в 2034-35 годах», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии взяло под контроль счета местного подразделения китайской компании Xiaomi из-за незаконных денежных переводов.