Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM До половины площадей освободятся после ухода западных сетей из торговых центров (ТЦ) Санкт-Петербурга, сообщила 4 мая руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова.

Торговый центр Александр Полегенько © ИА REGNUM

По ее словам, в апреле 2022 года в ТЦ Петербурга в арендном сегменте экспонировалось 863 торговых помещения. Средняя ставка на торговые помещения в ТЦ города находится на уровне 150,4 тыс. рублей.

«По нашим оценкам, доля площадей, которые могут освободиться из-за ухода западных брендов, разнится от комплекса к комплексу. В целом вилка составляет от 20% до 50%», — отметила Фиофилова, уточнив, что очередей из компаний, которые хотят занять места ушедших брендов нет. Однако есть информация, что сейчас ведутся переговоры с турецкими, китайскими и иранскими брендами.

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«В нашу компанию пришли единичные заявки от китайских компаний, но настоящим и полноценным трендом это назвать нельзя», — резюмировала эксперт рынка.

По ее словам, ТЦ заинтересованы в замещении западных сетей, так как крупные арендаторы привязывали плату к проценту с товарооборота. В связи с этим новые арендаторы любого происхождения будут работать по аналогичной схеме.

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