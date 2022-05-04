Москва, , 10:17 — REGNUM Во второй половине 2022 года следует ожидать более существенного, чем в настоящее время, роста цен на услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала прогнозы ЦБ РФ о том, что в 2022 году инфляция в России составит 18-22%.

Рост цен Pixabay.com

«Если не будет дополнительных глобальных потрясений прогноз Банка России выглядит вполне оправданным. Продовольственные товары уже сделали свой рывок в конце февраля — марте, последующее повышение будет не таким быстрым, более того, на ряд сезонных продуктов цена может даже упасть, если не случится очередного ажиотажного спроса, — считает Белянчикова. — Именно скачок цен на продовольствие внес максимальный вклад в сегодняшние цифры по инфляции. Во второй половине года следует ожидать более существенного, чем сегодня, роста цен на услуги».

По словам экономиста, это связано и со стоимостью оборудования, если оно будет импортироваться, и с заработными платами, которые обещают подрасти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, потребительские цены вырастут на 18-23% за 2022 год.

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