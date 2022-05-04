Кемерово, 4 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 4 мая, на лечении из-за коронавируса находится 1541 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 97 случаев заражения коронавирусом. За это же время 113 пациентов выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано 162 097 носителей коронавируса, 158 235 человек выписаны с выздоровлением, 2321 пациент скончался.