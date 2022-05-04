Уфа, , 10:19 — REGNUM Заморозки до — 5°С ожидаются в Башкирии. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Заморозки

Так, 5 мая в республике могут пройти кратковременные дожди. Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до +1°С, местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 5°С.

Днем в Башкирии может потеплеть до +20°С.

6 мая в регионе также ожидаются дожди. Ночью столбик термометра может опуститься до — 5°С, температура воздуха днем может прогреться до +14°С.