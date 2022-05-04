Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Американский актёр Зак Эфрон заявил о своём желании присоединиться к киновселенной Marvel. Об этом 4 апреля пишет портал ComicBook.

Зак Эфрон Скриншот с YouTube

«Я люблю вселенную Marvel. Я был фанатом Marvel с тех пор, как начал ходить. И если появится подходящий персонаж и меня позовут на роль, то я, не задумываясь, воспользуюсь этой возможностью», — говорит Эфрон.

Ранее фанаты киновселенной Marvel неоднократно писали о том, что Зак Эфрон мог бы идеально подойти на роль Человека-факела в одной из будущих экранизаций комикса «Фантастическая четвёрка». Однако предложений о сотрудничестве актёру пока не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Криса Пратта показали в «новом» костюме Звёздного Лорда