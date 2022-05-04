Тюмень, 4 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Тюменской области за четыре праздничных дня с 30 апреля произошло 50 техногенных пожаров, на которых погиб один человек, а также 91 ландшафтный. Об этом сообщает региональная пресс-служба МЧС России.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. К административной ответственности привлечено 29 граждан, которые разводили огонь на открытой местности и не убрали сухую траву со своих придомовых территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим.