Нижний Новгород, , 10:14 — REGNUM Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

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«Организациям, отвечающим за теплоснабжение города, а также управляющим компаниям рекомендовано начать переход на летний режим работы», — подчеркнул градоначальник.

Шалабаев пояснил, что решение об отключении отопления принимается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет выше 8°С.

ИА REGNUM напоминает, это уже третья дата, которую называл нижегородский мэр для отключения отопления. Первоначальным сроком называлось 24–25 апреля. Однако в этот период завершить отопительный сезон власти не решились, ожидая похолодания. После этого, Шалабаев отмечал, что отопление отключат не раньше 4 мая, ориентируясь на прогнозы синоптиков о похолодании.

Отметим, подача теплоносителя прекращается поэтапно — сначала отопление отключают в жилых домах, потом — в социальных учреждениях.