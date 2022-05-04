Москва, , 10:12 — REGNUM Глобальный дефицит полупроводников может быть преодолен в 2024 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала прогнозы главы Intel о том, что данный дефицит сохранится до 2024 года.

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«Глобальная проблема нехватки полупроводников обусловлена не только нарушениями производственных цепочек, вызванными пандемией, что снизило предложение на рынке, но и одновременным повышением спроса, — сказала Прикладова. — Ведь сейчас многие товары содержат микросхемы в том или ином количестве: от светодиодных ламп до автомобилей. Другим фактором повышения спроса является распространение криптовалют и майнинга, что требует высокопроизводительных видеокарт».

В целом, как пояснила Прикладова, цифровизация экономик подстёгивает спрос на полупроводники как составляющие многих видов продукции.

«Российские компании уже сейчас производят чипы для карт, проездных, удовлетворяя собственные потребности. Однако производственные мощности и технологический уровень не позволяют России активно интегрироваться в мировой рынок производства микроэлектроники. Тем более когда речь идёт о таких IT-гигантах, как Intel, надо признать, что российские предприятия не готовы предложить продукцию с требуемыми качественными характеристиками», — сказала эксперт.

По ее словам, несмотря на поддержку со стороны государства и постепенное развитие сферы микроэлектроники (например, те же процессоры «Эльбрус» и «Байкал»), Россия не готова внести ощутимый вклад в мировое производство полупроводников в среднесрочной перспективе.

«Говоря о состоянии данной сферы в мире в 2024 году, можно ожидать преодоления дефицита, но следует учитывать экономико-политические риски в мире, в том числе в Китае и Тайване как крупных производственных центрах», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что на мировом рынке полупроводников начали расти продажи.

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