Черкесск, , 10:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открыли памятник основоположнику карачаевской литературы Исмаилу Семенову. Торжественная церемония открытия монумента состоялась в Карачаевске 3 мая — в день 65-й годовщины возрождения карачаевского народа.

Эльбрус Lev Kalmykov

Исмаил Семёнов известен как автор песни «Эльбрус-красавец», которую считают народным гимном Северного Кавказа. Многие его стихи и песни давно стали народными, отметил в своем посте в телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Темрезов напомнил об известном в народе поэтическом выражении о том, что день начинается с рассвета, Кубань — с Эльбруса, а новая крылатая песня — с Исмаила Семенова.

«Речь идет о первом профессиональном карачаевском поэте-певце, основоположнике и классике карачаевской литературы, нашем народном поэте Исмаиле Унуховиче Семенове. <…> Дата открытия памятника не случайна. Вместе с нашими старшими в тяжелые годы изгнания карачаевского народа он с честью и достоинством принимал и преодолевал испытания судьбы, призывая свой народ к стойкости, мужеству и твердости духа», — написал Темрезов.