Черкесск, 4 мая 2022, 10:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии открыли памятник основоположнику карачаевской литературы Исмаилу Семенову. Торжественная церемония открытия монумента состоялась в Карачаевске 3 мая — в день 65-й годовщины возрождения карачаевского народа.
Исмаил Семёнов известен как автор песни «Эльбрус-красавец», которую считают народным гимном Северного Кавказа. Многие его стихи и песни давно стали народными, отметил в своем посте в телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. Темрезов напомнил об известном в народе поэтическом выражении о том, что день начинается с рассвета, Кубань — с Эльбруса, а новая крылатая песня — с Исмаила Семенова.