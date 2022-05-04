Донецк, , 10:11 — REGNUM В донецком городе Макеевка произошло возгорание четырёх резервуаров большой ёмкости. Об этом 4 мая сообщили в оперативном штабе ДНР.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В результате обстрела со стороны украинских войск в Макеевке загорелась нефтебаза. По данным штаба, огонь охватил четыре резервуара большой ёмкости по 5 тыс. тонн каждая.

Штаб опубликовал видеозапись пожара в Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, один человек погиб и ещё двое пострадали в результате обстрела нефтебазы.