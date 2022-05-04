Орел, 4 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Посылки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, передал губернатор Орловской области Андрей Клычков 3 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона

Kremlin.ru Андрей Клычков

За сутки Клычков лично побывали в трёх расположениях российские военнослужащих и передал посылки, собранные жителями региона для защитников.

«Шесть тонн самого необходимого доставлены нашим орловским и не только орловским ребятам, которые выполняют сейчас жизненно важную и ответственную миссию. Бесспорно, что российские бойцы обеспечены всем необходимым. Но, уверен, что такие поездки в расположения наших войск очень нужны, и очень важны всем — и военнослужащим, и нам с вами», — сказал Клычков.

Глава региона отметил, что грузовик с надписью «Посылка солдату от Орловской области» пересёк три региона, и везде на дорогах его встречали гудками солидарности.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый груз с посылками, отправленный Орловской областью участникам спецоперации. В начале апреля губернатор также ездил в зону расположения российских бойцов и встречался с представителями СОБРа и ОМОНа.