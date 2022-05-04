Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Национальный банк Грузии будет следить за тем, чтобы республику не использовали для обхода антироссийских санкций. Об этом заявил на телеканале «Имеди» глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявления киевского режима, что Москва якобы начала переговоры со странами Закавказья о реэкспорте российской санкционной продукции под видом местной.

«У нас весьма хорошие знания и опыт того, как соблюдать эти санкции. Финансовая система Грузии будет строго соблюдать эти санкции», — сказал Гвенетадзе.

Напомним, после объявления западными странами санкций против России представители руководства Грузии сделали ряд заявлений, что присоединение к санкциям нанесет вред грузинской экономике. Позже посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявила, что Грузии не обязательно вводить санкции, достаточно поддержать те, что уже ввели.