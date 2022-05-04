Тбилиси, 4 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии будет следить за тем, чтобы республику не использовали для обхода антироссийских санкций. Об этом заявил на телеканале «Имеди» глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он прокомментировал заявления киевского режима, что Москва якобы начала переговоры со странами Закавказья о реэкспорте российской санкционной продукции под видом местной.

«У нас весьма хорошие знания и опыт того, как соблюдать эти санкции. Финансовая система Грузии будет строго соблюдать эти санкции», — сказал Гвенетадзе.

Напомним, после объявления западными странами санкций против России представители руководства Грузии сделали ряд заявлений, что присоединение к санкциям нанесет вред грузинской экономике. Позже посол США в Тбилиси Келли Дегнан заявила, что Грузии не обязательно вводить санкции, достаточно поддержать те, что уже ввели.