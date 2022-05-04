Новосибирск, 4 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ближайшие дни в некоторых районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

«С 7 по 11 мая 2022 года в Баганском, с 8 по 11 мая в Купинском и Здвинском районах ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса горимости», — уточняется в прогнозе.

По данным регионального управления МЧС России, в это время увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.