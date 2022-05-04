Москва, 4 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Понижение ключевой ставки ЦБ РФ будет способствовать восстановительному росту российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«На фоне укрепления рубля снижение ключевой ставки выглядит логичным, особенно в рамках заявленной ранее структурной трансформации экономики. Политика дешёвых денег будет способствовать восстановительному росту, и можно ожидать, что к осени регулятор ещё раз понизит ставку, сделав ее отрицательной к уровню инфляции», — полагает экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, из каких соображений Центральный банк РФ решил понизить ключевую ставку.